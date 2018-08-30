Anthony Joshua’ya Türk sparring partneri

Avrupa Şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen ile dev maça hazırlanma kararı alan İngiliz boksör tüm dünyayı şaşkınlığa uğratırken, konu hakkında dev promotör Erol Ceylan bir açıklama yaptı. Ceylan, "Dünya şampiyonu Joshua’nın promotörü Eddie Heam ve Joshua ile uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Kendileri Ali’nin maçlarını görmüşler ve onunla antrenman dövşleri yapmaya karar vermişler. Ben de gerekeni yaptım. Ali, son dönemlerde kendisini kat kat aşarak, büyük ilerlemeler kaydetti. Kendisini güç ve tekniğini orada daha iyi ölçme fırsatı bularak, gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu da onun kendisine olan güvenini büyük ölçüde arttıracaktır. Çünkü en geç iki seneye kalmaz Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hazır olacaktır" dedi.

"JOSHUA, TÜRK GİBİ DÖVÜŞECEK"

Ali Eren Demirezen, Joshua’nın Türkleri çok sevdiğini ve hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini belirterek, “Joshua çok mütevazı ve centilmen bir insan. Özellikle sparring dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok hoşuna gidiyor. Türkler hiç bir zaman savaş meydanlarından kaçmadığı için bir Türk ile çalışmak istediğini söyledi” açıklamasını yaptı.

"ALİ’NİN PERFORMANSI JOSHUA VE EKİBİNİN GÖZLERİNİ KAMAŞTIRDI"

Ali Demirezen’in basın danışmanı Vedat Alyaz, bu kampın Ali Eren Demirezen için de iyi bir hazırlık olacağını vurgulayarak, "15 Eylül’de Sergej Werwejko ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Joshua ile iki haftalık bir kamp dönemi planlandı. Bugün 5 rauntluk bir sparring dövüşü yaptılar ve sporcumuz da oldukça iyiydi. Performansı ile Joshua ve ekibinin gözlerini kamaştırdı. Kampın sonuna doğru sparring dövüşleri sekiz raunda kadar çıkacak" şeklinde konuştu.