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Antibiyotiği az yazan doktorlara teşekkür belgesi

İstanbul Sultangazi’de antibiyotik kullanım oranının düşürülmesini sağlamak amacıyla reçetelerinde antibiyotik ilaçlara daha az yer veren doktorlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Antibiyotiği az yazan doktorlara teşekkür belgesi

21 Şubat 2017 14:40

Sağlık Bakanlığının dikkat çektiği Türkiye’de yoğun antibiyotik kullanımın düşürülmesine yönelik çalışmalara bir örnek de Sultangazi’den geldi. Sultangazi Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Akılcı İlaç Kullanımı Uygulaması kapsamında E-reçete sistemi üzerinden hastalarına ilçedeki diğer doktorlara oranla daha az antibiyotik yazan 6 doktor belirlendi. 

Doktorlar için diğer hekimleri de teşvik etmek ve bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Sultangazi Hükümet Konağında tören düzenlendi. Törene Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, İlçe Sağlık Müdürü Emrah Eray ve reçetelerinde antibiyotiğe az yer veren 6 doktor katıldı. Törende doktorlara teşekkür belgeleri takdim edilirken az antibiyotik yazmaya devam etmelerini hatırlatması amacıyla kalem hediye edildi.

"Türkiye ortalamasının altında antibiyotik yazan arkadaşları teşvik edelim"

Fazla antibiyotik kullanımının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla hekimler için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, "Akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bütün Türkiye’de uygulanan bir proje var. Türkiye’de antibiyotik kullanım oranları çok yüksek Avrupa standartlarının aşağı yukarı iki katı bizde ilçemizde bununla ilgili bir çalışma yaptık. Dedik ki Türkiye ortalamasının altında antibiyotik yazan arkadaşları teşvik edelim ki diğerlerine öncü olsun. Antibiyotikler akılcı kullanılmayınca hem insanların iyileşmesini engelliyor hem de ülke ekonomisine büyük bir zarar oluyor. Türkiye’de bir alışkanlık var, hasta daha muayene olmadan kendisi antibiyotik istiyor. Klasik uygulamaları bırakalım, doktor muayene etsin ondan sonra ihtiyacı varsa kullansın" dedi.

"Gelecek nesillerin sağlığı için düşünerek yazıyorum"

Antibiyotik ilaçlarını ilçe genelinin altında yazdığı için teşekkür belgesi almaya hak kazanan doktor Aysun Çevik, "Ben hekim olarak kullandığımız ilaçların toplum sağlığı çok ilgilendirdiğine inandığım için ilaç yazarken gerekli olan ilacı düşünerek yazıyorum. Gelecek nesillerin sağlığı için düşünerek yazıyorum. Bu çalışma bizim farkında olmadığımız antibiyotikle ilgili Kaymakamlığın yürüttüğü bir çalışma. Oonların takdiri sonucu bizi ödüllendirilmesiyle ilgili. Yoksa bizim inancımız zaten toplum sağlığıyla ilgili gerekli olan ilacı yazmak gereksiz hiçbir kimyasalı kullanmamak" diye konuştu.

"Gerek olmadıkça antibiyotik yazmamaya çalıştım"

Türkiye’de antibiyotiklerin gelişigüzel yazımının önüne geçilmesinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan doktor Sinan Korkmaz ise, "Hastalarla aramda güven ilişkisi var. İlk başta biraz zor oldu ama açıklayarak gerekçesini sunduğumuz zaman aslında hasta da ikna olabiliyor. Gerek olmadıkça antibiyotik ve diğer başka ilaçlar ama özellikle antibiyotik yazmamaya çalıştım. Yazmama gerekçemi de açıkladım hastaya zamanla geri dönüşler de güzel oldu" ifadelerini kaydetti. 

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ
 

Etiketler: antibiyotik, doktor


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