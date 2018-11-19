“Antibiyotik direnci halk sağlığı açısından çok ciddi bir tehditdir”

Toplumda yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunun altını çizen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Emine Ünal Evren, “Ne yazık ki günümüzde tüketilen antibiyotiklerin en az yarısından fazlası uygun olmayan enfeksiyonlarda, uygun olmayan dozlarda ve sürelerde kullanılmaktadır. Bu da bizi halk sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olan antibiyotik direnci ile karşı karşıya bırakmaktadır“ dedi.



Gereksiz antibiyotik kullanımı bakterilere direnç kazandırır!

Dr. Emine Ünal Evren, “18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında antibiyotik kullanımı ile ilgili şunları söyledi:

“Gereksiz kullanılan antibiyotikler, ortamında bulunan bakterilerin bu ilaçlara hızla uyum sağlamalarına ve direnç kazanmalarına sebep olur. Ayrıca bakteriler dirence neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin tüm bakteriler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlar. Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar; özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ölümcül seyredebilir. Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda, yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde mevcut ilaçlar tamamen etkisiz hale gelecektir. Gelecek hepimizin geleceğidir. Antibiyotik direnciyle mücadelede; bu ilaçları reçeteleyen, satan, kullanan, üreten, pazarlayan ve bu süreçleri denetleyen herkes sorumluluğun farkında olmalıdır“ dedi.



Virüs kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur

Antibiyotiklerin akılcı kullanımı öncelikle ve genel olarak her alanda (tarım, hayvancılık, veterinerlik, insanlarda) gereksiz antibiyotik kullanımı en aza indirmeyi ve bu sayede doğada bulunan antibiyotik miktarını kontrol altına almayı gerektirir.

Dr. Emine Ünal Evren, “Toplum genelinde antibiyotik kullanımının en sık nedenlerinden birisi olan üst solunum yolu enfeksiyonlarının \%90 gibi büyük bir oranı virüslere bağlıdır. Bu hastalıklar genellikle kendiliğinden iyileşen bir klinik tabloya neden olur. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Antibiyotikler virüs hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırmayacağı gibi hastada dirençli bakterilerin seçilmesine ve daha sonra bunların hastada ya da hastayla temas eden kişilerde ciddi enfeksiyon hastalıklarına yol açmasına neden olabilir.“



Hekim reçete etmedikçe asla antibiyotik kullanılmamalıdır

Viral enfeksiyonların neden olduğu hastalık tablosu klinik olarak bakteriyel enfeksiyonlara benzerlik gösterdiği için hekimlerin tanı koyarken ulusal ve uluslararası tanı ve tedavi rehberlerine uyum göstermeleri hastaların da antibiyotik yazma konusunda hekimlere ısrarcı davranmamaları gerekmediğini söyleyen Dr. Emine Ünal Evren:

“Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturma amacıyla her yıl 18 Kasım' da gerçekleştirilen bir halk sağlığı girişimidir.

Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürelebilmesi için tek çare bu ilaçların akılcı kullanımıdır“ diyerek açıklamalarını sonlandırdı.