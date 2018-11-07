İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antibiyotikler Türk insanına etki etmiyor

Antibiyotikler Türk insanına etki etmiyor
Antibiyotikler Türk insanına etki etmiyor

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türk insanının antibiyotik direncinde ilk sırada olduğunu açıkladı.

OECD, antibiyotiklerin hasta kullanımları üzerindeki etkisini araştıran bir rapor yayınladı. Raporda antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derece etkili olduğu ülkelere göre sıralandı. Listede Türkiye'nin antibiyotik direncinde ilk sırada olduğu öğrenildi. Antibiyotiklerin Türkiye'deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye'yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti. 

Raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin artması yüzünden 2015 ve 2050 yılları arasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2.4 milyon kişinin hayatını kaybedeceği uyarısı yapılırken, kişi başına yılda 2 dolarlık bir yatırımla bu ölümlerin dörtte üçünün engellenebileceği belirtildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.