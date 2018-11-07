Antibiyotikler Türk insanına etki etmiyor

OECD, antibiyotiklerin hasta kullanımları üzerindeki etkisini araştıran bir rapor yayınladı. Raporda antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derece etkili olduğu ülkelere göre sıralandı. Listede Türkiye'nin antibiyotik direncinde ilk sırada olduğu öğrenildi. Antibiyotiklerin Türkiye'deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye'yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti.

Raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin artması yüzünden 2015 ve 2050 yılları arasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2.4 milyon kişinin hayatını kaybedeceği uyarısı yapılırken, kişi başına yılda 2 dolarlık bir yatırımla bu ölümlerin dörtte üçünün engellenebileceği belirtildi.