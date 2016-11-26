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Antik Çağ’ın hac merkezinde çalışmalar yeniden başladı

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmaları iki yıl aranın ardından yeniden başladı.

Antik Çağın hac merkezinde çalışmalar yeniden başladı

26 Kasım 2016 13:30

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Budaklar Köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2010’da başlayan ve geçen yıl ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Hadrianaupolis Antik Kenti’ndeki çalışmaların iki yıl aranın ardından yeniden başlamasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, bundan önceki çalışmaların alt yapı ve koruma amaçlı olduğunu, kazı evi, ışıklandırma ve Kilise B’nin mozaiklerinin onarılması ile üstünün çatı ile kapatılması işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

"HRİSTİYANLARIN HAC MERKEZİ"

Bundan sonra yapılacak çalışmaların Kastamonu Müzesi Başkanlığında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın gözetiminde devam edeceğini, kendisinin ise çalışmalara destek vermeye devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Keleş, "Hadrianaupolis Antik Kenti’nde ortaya çıkartılması gereken çok fazla yapı var. Burası Antik Çağ’da bir hac merkezi. Burada kiliseler, manastırlar inşa edilmiş. Hatta Antik Çağ’ın en önemli kişilerinden birisi olan sütun azizlerinden Stiylos Alpius’un doğum yeri burası. O nedenle hac merkezi olduğu için çok ciddi yapılar var. Bunlar belli bir plan dahilinde kazılacak. Ama öncesinde yapılması gereken altyapı sorunlarının tamamen çözülmesi ve koruma amaçlı unsurların ortaya konulması. 5 yıl kazmaktan çok korumaya yönelik çalıştık. Bundan sonra da koruma ön planda olacak. Burasının kültür turizmine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Var olan kültür varlıklarını öncelikle korumaları gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ise, "Bu yıldan itibaren artık yeni bazı kazılar yapılacak. Yeni alanları ortaya çıkartmayı düşünüyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu çalışmalarımızın görücüye çıkması. Bununla ilgili artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bilgilendirme levhalarını da hallettikten sonra burası kısa bir süre içerisinde ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. İşin büyük bir kısmını bitirdik" ifadelerini kaydetti.

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti’nde, tabanı mozaiklerle süslenen kiliselerde, İncil’de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates ile At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvan) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaikler bulunuyor.

Etiketler: antik çağ


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