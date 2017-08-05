Antik kazıda silah bulundu

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, başkanlığında 25 arkeolog tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6'ncı Mithridates dönemine ait Kurul Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda mızrak ve ok ucu bulundu.

"Büyük bir savaş yaşanmış"

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, geçen yıl Kibele Heykeli'ni kalenin giriş kapısında bulduklarını, bu yıl da kalenin giriş kapısı ve koridorunda yoğunlaştıklarını belirtti. Kibele Heykeli'ni bulduklarında kalenin giriş kapısında büyük bir savaş yaşandığının ortaya çıktığını belirten Şenyurt, “Kibele Heykeli Kurul Kalesi’ni istila eden Romalı askerlerin işgali sırasında giriş kapısındaki duvarların yıkılmasıyla yerinde kalmış. Bu yıl ise kazının 20. gününde çok miktarda mızrak ve ok ucu bulundu. Buluntular kalede Romalı askerler ile Kral Pontus Hükümdarı VI. Mithridates’in askerleri ile büyük bir savaş yaşandığı ortaya koyuyor. Bu sene çalışmalarımızı giriş kapısı üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Buradaki dolguyu kaldıracağız ve koridoru açacağız. Antik Kurul Kalesi çalışmaların bitirilmesinin ardından ören yeri haline gelebilir” dedi.

Metin Akyürek

