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Antik kazıda silah bulundu

Ordu’da Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk arkeolojik kazısı olan, geçen yıl 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde mermerden ve tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu antik Kurul Kalesi’nde bu yıl kazıların başlamasının ardından yeni buluntular ortaya çıktı.

Antik kazıda silah bulundu

05 Ağustos 2017 20:22

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, başkanlığında 25 arkeolog tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6'ncı Mithridates dönemine ait Kurul Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda mızrak ve ok ucu bulundu.

"Büyük bir savaş yaşanmış"

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, geçen yıl Kibele Heykeli'ni kalenin giriş kapısında bulduklarını, bu yıl da kalenin giriş kapısı ve koridorunda yoğunlaştıklarını belirtti. Kibele Heykeli'ni bulduklarında kalenin giriş kapısında büyük bir savaş yaşandığının ortaya çıktığını belirten Şenyurt, “Kibele Heykeli Kurul Kalesi’ni istila eden Romalı askerlerin işgali sırasında giriş kapısındaki duvarların yıkılmasıyla yerinde kalmış. Bu yıl ise kazının 20. gününde çok miktarda mızrak ve ok ucu bulundu. Buluntular kalede Romalı askerler ile Kral Pontus Hükümdarı VI. Mithridates’in askerleri ile büyük bir savaş yaşandığı ortaya koyuyor. Bu sene çalışmalarımızı giriş kapısı üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Buradaki dolguyu kaldıracağız ve koridoru açacağız. Antik Kurul Kalesi çalışmaların bitirilmesinin ardından ören yeri haline gelebilir” dedi. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: kazı çalışması, ordu


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