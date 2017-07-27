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Antik kentte 40 derecede kazı çalışması

Tokat'ta Komana Antik Kenti'nde kazı çalışması yapan arkeolog ve işçiler 40 dereceye varan sıcak hava nedeniyle çalışmalarını su molaları vererek yapıyor.

Antik kentte 40 derecede kazı çalışması

27 Temmuz 2017 15:25
Antik kentte 40 derecede kazı çalışması - Tıkla İzle

Tokat merkeze bağlı Gümenek Parkı yakınlarında bulunan Komana Antik Kentinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, tarafından yürütülen kazı çalışmalarında 40 kişilik bilimsel ekibin yanı sıra 20 işçi yer alıyor. Hamam Tepe'de 3 bölgede yapılan çalışmalar ise 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle zor şartlarda devam ediyor. Sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan ekip güneşten korunmak için giysilerine dikkat ederek şemsiye altında çalışmaya özen gösteriyor. Sıcaklardan bunalan ekip verilen aralarda ferahlamak için hortumla, kova ile kafasına su tutarak serinlemeye çalışıyor.

Sanat Tarihçisi Gönenç Duygu, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile önlemlerini aldıklarını ifade ederek,"Uzun kollu gömlek giyiyoruz, şapkamızı, eldivenimizi taktık. Kazı alanlarında güneşten korunmak için şemsiye kullanıyoruz. Sıcaktan çok bunaldığımızda bir iki dakika gölgede dinlenip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önlemler alındıktan sonra sıcaklarda çalışırken başa çıkabiliyoruz" diye konuştu.

2 saatte bir su molası

Hava sıcaklıklarını artması nedeni ile çalışmaya erken saatlerde başladıklarını ifade eden Arkeolog İsmail Ercan,"Bugün hava 40 dereceyi buldu. Erken saatlerde başlayıp güneşten en az etkilenecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar sırasında iki saatte bir mola veriyoruz. 2 saatte bir de su molası veriyoruz" dedi.

Bol bol su içerek şemsiyenin altında çalışmaya gayret ederek güneşten korunmaya çalıştıklarının ifade kazı çizim ekibinden Emine Yılmaz ile Yağmur Taşçı ise şapka ve uzun kollu giysiler giyerek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Öte yandan Tokat-Niksar Karayolunda ise sıcak hava nedeniyle eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekiplerinin yola mıcır attığı görüldü. 

Nurhan İçmez

Etiketler: antik kent, arkeoloji, kazı çalışması


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