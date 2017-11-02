Antika mezadı bit pazarına bereket yağdırdı

Manisa'da antika meraklısı Barış Erbil ve Muharrem Gürleyen, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde bulunan bit pazarında antika mezadı düzenledi. Hem Çarşı Mahallesi'nde bulunan bit pazarı esnaflarını canlandırmak hem de insanları anılarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen mezatta gramofonlardan plak çalara, antika tablolardan mızıkalara kadar 100'ün üzerinde ürün açık arttırmaya sunuldu. Veteriner hekim ve aynı zamanda antika eşya meraklısı Barış Erbil tarafından sunulan ürünlere antika meraklıları açık arttırmayla değer biçti. Düzenlenen mezatlar ile aynı zamanda Çarşı Mahallesi'nde bulunan Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salon etrafında antikacıları toplamak ve bit pazarını turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda veteriner hekim olduğunu ve antika hobisiyle çıktığı yolda mezatlar düzenlediğini söyleyen Barış Erbil, "Ben veteriner hekimim normalde. Hekimlik mesleğime devam ediyorum. Bu güzel iş benim hobim. Bu hobiye şu an Manisa bit pazarında böyle girişimle atıldım. Manisa'da daha önce yapılmamış bir şeydi. Biz buradaki güzel ürünleri hem esnafımızı kalkındırmak adına hem insanları eskiyle buluşturmak, kendi hatıralarıyla buluşturmak adına böyle bir şeye niyetlendik" dedi.

Babadan kalma mesleğini sürdüren antika eşya esnaflarından Muharrem Gürleyen ise mezatlar ile tarihi yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu dükkan 1923 yılında dedemin ilk açtığı dükkan. Yıllarca burayı dedem işletti. Daha sonra babam işletti. Şimdi de ben işletiyorum. Antikacılık mesleğini seçtim hem baba işiydi hem de benim hobimdi. Burada mezatlar ve antika açık arttırmaları düzenliyoruz. Yeni bir kalkınma yeni bir müşteri potansiyeli çekmek istiyoruz. Benim amacım buradaki tarihi yaşatmak. Fakat etrafta biraz eksikliğimiz var. Bu işi devam ettirecek arkadaşlar buraya gelmeye çekiniyorlar. Biz biraz da belediyelerden yardım istiyoruz. Etrafımızda stant kurulabilir ya da bedestenin içinde farklı etkinlikler yapılabilir. Bununla ilgili biraz muzdaribiz açıkçası" diye konuştu.

Mezatların her hafta farklı ürünlerle düzenlenmesi bekleniyor.

Aykut Yeniçağ