Diğer
Kategoriler

Antika severler antika eşya mezatında buluştu

Bursalı antika severler Bursa Antikacılar Derneği'nin düzenlediği antika mezatında eski ve nadide eşyaları almak için bir araya geldi.

Antika severler antika eşya mezatında buluştu

19 Ağustos 2017 23:09

Her ayın 3'üncü Cumartesi Bursa Antikacilar Derneği tarafından Podyum Park'ta düzenlenen Podyum Antika Mezatı, Bursalı antika severleri buluşturdu. Gramofondan, foto romanlara, eski kap ve çanaklardan plaklara her çeşit antika eserin açık arttırmayla satıldığı mezatta antika severler en nadide parçaları alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Fiyatları 10 liradan binlerce liraya kadar çıkan antika eşyalar her yaştan antika sever tarafından satın alındı. Mezat sırasında yaşanan antika eşyaları alma mücadelesine çevredeki vatandaşlarda ilgi gösterdi.

30 yıldır antikacılık yapan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Aziz Alçiçek, mezatta 200 yıl öncesine kadar giden antika eşyaların satıldığını belirterek, "Bu bizim burada ikinci mezatımız. Burada sattığımız ürünlerin geçmişi 1800 sonlarından 1970'lere kadar gidiyor. Mezatımızda her türlü porselen, metal ve kağıt ürünlerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

Cumartesi gerçekleşen mezatın sonraki günü de antika pazarı kurulacağını ifade eden Alçiçek, esnafın da antika severlerin de mezattan ve pazardan memnun olduğunu belirtti. Pazar günü yapılacak antika pazarına 300 civarında esnafın katılacağını söyleyen Alçiçek, "Vatandaşlarımız istediği her şeyi bu pazarda bulabiliyor. Biz burada ürünleri teklife açıyoruz. Vatandaşlar meraklarına göre ürünleri topluyor. Esnaf da memnun müşteriler de" dedi.

İdris Altun

Etiketler: antika, bursa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç