Hırsızlık olayı iddiaya göre, geçen Cuma günü saat 21.05 sıralarında Alanya'nın Oba Göl Mahallesi üzerindeki Hüseyin Yiğit’e ait bir antikacıda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen ve kafalarında kar maskesi bulunan 2 kişi, dükkan kapısının alt kısmını kırarak içeri girdi. İçeride yaklaşık 3 saat bekleyen hırsızlar Osmanlı dönemine ait 50 bin TL değerindeki çok sayıda antika bakır tabak ve tepsileri çuvala doldurarak kayıplara karıştı. Meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"İş yeri sahibi sabah dükkana geldiğinde soyulduğunu fark etti"

Sabah dükkanını açmak için geldiğinde soyulduğunu fark eden işyeri sahibi Hüseyin Yiğit, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlık olayı gerçekleşen dükkanda parmak izi çalışması yaptı. Kaçan hırsızları yakalamak için polis, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak soruşturma başlattı.

Yaklaşık 30 yıldır antika dükkanını işlettiğini söyleyen Hüseyin Yiğit, 2 gün önce hırsızların girdiğini belirtti. Yiğit, "Hırsızların girmesi sonucu dükkanımda maddi ve manevi değeri yüksek olan bakır ürünlerimizin büyük miktarı çalındı. 30 yıldır severek yaptığım bu işte son 2 yıldır Türkiye’deki ekonomik krizden dolayı hırsızların nakit paraya çevirebileceği bir ürün olan bakır eşyalarımız ne yazık ki çalındı” dedi.

“Polise haber versinler”

Türkiye’deki meslektaşlarına seslenen Yiğit, "Dostlarımızdan ricam çalınan ürünlerin çoğuna kendim polisaj yapmıştım. Parlatılmış, yazılı, tarihli ve mühürlü ürünlerdir. Eğer toplu miktarda satmak isteyen hırsızlar gelirse polise haber versinler” diye konuştu.

Erdal Anak