Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı

Kilimli ilçesinde restoran işleten 50 yaşındaki Şerif Cihan, antika eşyaları restoranında sergiliyor. Müşterilerin de büyük ilgisini gören eşyalar arasında fotoğraf makineleri, kameralar, kapı kilitleri, közlü ütü de yer alıyor. Nostaljik eşyaları gören vatandaşların evlerindeki eski eşyalarını da sergilenmesi için restorana getirdiğini anlatan Şerif Cihan, para teklif edip eşya satın almak isteyenlerin de olduğunun altını çizdi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği günün tam sayfa gazete küpürünü de iş yerinin duvarına astığını ifade eden Cihan, şunları söyledi.

"Bunlar benim zevklerim. Hoşuma giden şeyler. Bunlarla ilgilenmeyi seviyorum. Dükkanımda dekor yapıyorum. Gelen müşteriler ilgi gösteriyor. Bir yerde görsem istiyorum mutlaka. Radyolar var, fotoğraf makineleri var. Bunları kapalı bir yerde duracağına dükkanıma getirdim. Burada sergiliyorum. İsteyen oluyor. Çok meraklıları var. Fazla varsa veriyorum. İki eşyanın üzerinde veriyorum. Burada bu eşyaları görünce kendi evindekileri getirenler oluyor. Para teklif eden oluyor. Genelde kendi koleksiyonum olduğu için satmıyorum. Biriktirmeyi seviyorum. Eksildiği zaman üzülüyorum. Kilitler var. Ermeni işi kilitler var. Közlü ütüler var. Tarihe ışık tutuyor. Hoşuma gidiyor. Bir yere gittiğim zaman müzeleri gezerim. Tarihe ilgim var. Eski yaşanmışlıklar hoşuma gidiyor. Müşteri bazen tek geliyor. Saatlerce izliyor hoşlarına gidiyor. Daha güzel bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Üzerine de konuşuyoruz. Rahmetli Başbakanımız Menderes'in idam edildiği günkü gazete. Sayfasına kadar tamdır. 1961 tarihinde ertesi gününkü idam edildiği gazete küpürü."

Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi