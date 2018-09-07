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Antrenörü tarafından darp edildiği iddia edilen milli sporcunun annesi konuştu

Denizli’de 14 yaşındaki mili sporcu genç kızına karate antrenörü tarafından defalarca şiddet uygulandığını iddia eden anne, konuyu yargıya taşıdıklarını ve o kişi ile mahkemede görüşeceklerini söyledi.

Antrenörü tarafından darp edildiği iddia edilen milli sporcunun annesi konuştu

07 Eylül 2018 17:56
Antrenörü tarafından darp edildiği iddia edilen milli sporcunun annesi konuştu - Tıkla İzle

 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve 8 kez milli takıma seçilerek minikler ve yıldızlar karate şampiyonalarında Türkiye'yi temsil eden Damla S.T.'yi (14) karate eğitmeni D.D.'nin darp ettiği öne sürüldü. Konunun yargıya taşındığını belirten anne Seher Karataş, D.D. ile mahkemede görüşeceklerini ifade ederek, “Biz bu konuda gerekli bütün her şeyi yaptık. Darp raporumuzu aldık, mahkemeye başvurumuzu yaptık, karakolda ifademizi verdik. Şahitlerimizin de ifadeleri mevcuttur, iki tane kızımın ifadeleri mevcuttur. Sonuna kadar kızımın arkasındayım, olay mahkemeye intikal etmiştir. Tabii ki hiç kimse yaptığını ‘ben yaptım’ demeyecektir ama ben sonuna kadar kızımın arkasındayım. Mahkemede artık o kişiyle görüşeceğiz" dedi. 

Yaşanan olay hakkında konuşan Karataş, “Olay kendi salonunda gittikleri maçı değerlendirirken kızıma vurması sonucunda gerçekleşmiş, yumrukla vurmuş. Biz darp raporumuzu, her şeyimizi sunduk karakola” dedi.
Anne Karataş, kızının yüzünde olay sonrasında ödem, şişlik ve kızarıklık olduğunu ama gerekli tedavilerin yapılması ile durumunun şuanda iyi olduğunu söyledi.  

Gökten Ceylan
 

 

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