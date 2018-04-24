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Anzakları taşıyan tur otobüsü alev alev yandı

Çanakkale Kara Savaşları'nın ve Anzak Çıkarması'nın 103. yıldönümü anma törenlerine katılacak Anzakları taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı. 45 Anzak'ı taşıyan otobüs tamamen yandı.

Anzakları taşıyan tur otobüsü alev alev yandı

24 Nisan 2018 20:15
Anzakları taşıyan tur otobüsü alev alev yandı - Tıkla İzle

Uçakla İstanbul’a gelip anlaştıkları tur şirketi ile önce Kapadokya ardından İzmir ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesini gezen 45 kişiden oluşan Anzak kafilesi, Çanakkale Kara Savaşları'nın ve Anzak Çıkarması’nın 103'ncü yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere otobüsle Çanakkale'ye doğru hareket etti. 

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu rampalarında Ömer Tavukçu’nun kullandığı 34 JP 3604 plakalı tur otobüsünün motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü Ömer Tavukçu, kafileyi hemen otobüsten indirdi. Anzak kafilesi söndürme çalışmalarını izlerken, Küçükkuyu Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda otobüsteki alevleri söndürdü. Otobüsün bagajında bulunan valizler yangında zarar gördü. Olay yerine önce Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gelerek, söndürme çalışmalarını izledi. Ardından Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin daha sonra da Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik gelerek yolcularla yakından ilgilendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular ayarlanan başka bir otobüs ile Çanakkale’ye gönderildi.  

Bekir Erdinç

 

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