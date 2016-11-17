2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’nda yıllardır üretilen Anzer Balı, tahliller için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilir ve yapılan tahlillerde ballarda Anzer Yaylası’ndaki endemik çiçeklerin özleri aranır. Endemik türlerin bulunmadığı ballar Anzer Balı olarak onay alamazken, onay alan bal miktarı bir hayli düşük olduğundan balın yetkili satıcısı olan Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi talepleri aciliyet durumuna göre sıraya koyup karşılamaya çalışıyordu.

Her yıl yaklaşık 1 veya 1.5 tonluk talep karşılanamadığı için bir sonraki yıla devrediyordu. Bu yıl ise Anzer Balı üretiminde tarihi bir rekor yaşandı. Sağılıp yetkili kooperatife teslim edilen balların Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan tahlillerinde yaklaşık 2 tonunun Anzer Balı özellikleri taşıdığı tespit edildi.

Tüm talepler karşılandı

Bu yıl Anzer Balı’nda verimin rekor düzeyde yüksek olması geçtiğimiz yıllardan sarkan taleplerin ve bu yılki yeni taleplerin tümünün karşılanmasını sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, uzun yıllar sonra ilk kez tüm talepleri karşılamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Civelek “Bu yıl Anzer’de hava şartları bal üretimi için çok elverişli oldu. Yaklaşık 200 üreticimizin 3 bin kovanda ürettiği ballardan aldığımız numuneleri Ağustos ayı içerisinde analiz için Hacettepe Üniversitesi’ne göndermiştik. 2 ton bal olumlu sonuç verilerek tarafımıza gönderildi. Bu miktar Anzer Balı üretiminde bir rekordur. Biz zaman kaybetmeden aciliyet sıralamasına göre talepleri karşılamaya başladık. Şuanda bekleyen ve yeni tüm talepleri karşıladık. Teslimatlarımız devam ediyor. Talepleri karşılamış olmamıza rağmen halen kooperatifimizde bal bulunmaktadır” dedi.

BAE Kralı'na da gönderildi

Civelek, hem yurt içerisine hem de yurt dışına bal gönderdiklerini belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer devlet büyüklerimize ballarını ulaştırdık. Bizden bal alan ancak ismini açıklamamızın doğru olmayacağı bir çok ünlü isim var. Yurt dışından da önemli isimlerin talebi oldu. Mesela Birleşik Arap Emirleri Kralı için Büyükelçilikleri aracılığı ile bizden bal talep edildi. Bu yıl önceki yıllarda bizden bal talebi olmayan bir çok yabancı ülkeden de talep aldık. Dış talepleri elçilikleri aracılığı ile teslim edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sahte ballara dikkat

Civelek, piyasada Anzer Balı adı altında bol miktarda sahte bal satışı olduğuna da dikkat çekerek “Tüketicilerimiz mağdur olmamak için kooperatif vasıtası ile bal temin etsin. Eğer kooperatiften temin edilen bir balı satın alıyorlarsa şişelerin üzerindeki kare kod, kurşun mühür ve Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen rapora dikkat etsinler. Kesinlikle mühürsüz şişelerde satılan balları almasınlar” ifadelerini kullandı.

Göktürk Fırat