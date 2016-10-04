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Anzer balından sonra Anzer poleni de piyasaya sürüldü

Rize'de kilogramı 900 TL’den satışa çıkan Anzer Balı’nın ardından Anzer Poleni’de kilogramı bin 200 TL’den satışa çıktı.

Anzer balından sonra Anzer poleni de piyasaya sürüldü

04 Ekim 2016 09:46

Geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi’nin onaylayıp raporladığı Anzer Balları’nı kilosu 900 TL’den satışa sunan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yine Hacettepe Üniversitesi’nde tahlilleri yapılarak Anzer Poleni olma özelliği taşıyan polenleri kilosu bin 200 TL’den satışa sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Anzer Ballıköy Kooperatif Başkanı Osman Civelek, “Üreticilerimizden aldığımız polenleri Hacettepe Üniversitesi'ne göndermiştik. Burada Anzer Poleni olma özelliği taşıyan polenler raporlanıp bize gönderildi. Biz olumlu rapor alan polenleri şişeleyip mühürledik. Polenlerimiz 100, 200 ve 400 gramlık şişelerde satılacak. 100 gram polen 130 TL, 200 gram polen 240 TL ve 400 gram polen 470 TL’den satılacak. Bu yıl Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilen polenlerden sadece 130 kilosu olumlu rapor aldı” dedi.

10 Gramı 1 kilo bal eş değer
Civelek, polenin bala oranla kat kat daha faydalı olduğunu ifade ederek “Polenin bala oranla kat kat daha fazla yararlı mineraller içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 10 gram polenin 1 kilo bala eş değer olduğu belirtiliyor. Bizim bu yönde bilimsel bir araştırmamız olmadı. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar 1 gram polendeki B5 vitamininin 15 kilo et ve 90 kilo sütte bulunduğunu ortaya koyuyor. Polenin özellikle çocuklar için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 

Göktürk Fırat

Etiketler: anzer balı, polen


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