Anzer balının bitki florasında 40 yıldır bir değişiklik olmadı

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Sorkun Anzer balı bitki örtüsünü araştırdı. 3 gün boyunca Anzer yaylasında vejetasyon çalışması adı altında gerçekleştirilen araştırmada Anzer Yaylasının koruma altına alınmasının gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili yaptığı araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Kadriye Sorkun, "Meslek hayatımda 40 yılımı geride bıraktım bunun 35 yılı anzer balı ve endemik yapı üzerinde doktora yapmakla geçti. Gördük ki anzer balı bitki florasında bir değişiklik olmamış. Bu bizler için ve Anzer Ballıköy adına sevindirici bir haber olarak değerlendirilebilir. Biz Hacettepe Üniversitesi olarak bize gelen örnekleri titizlikle inceledikten ve örnekleri aldıktan sonra bu bal Anzer balıdır diyebiliyoruz. Çünkü bu flora değişik çiçeklerden oluşan ve dünyada eşi benzeri olmayan bir endemik yapı. Kesinlikle korunması lazım" dedi.



Otlak alanların daha hijyenik olabileceğini ve özellikle arıların bal yaparken hijyen yerlerden çalışma yapmasının daha uygun olacağını belirten "Anzer yaylasında araştırma yaparken dikkatimizi çeken başka unsurlarda oldu. Bunların başında Anzer de hızlı bir yapılaşmanın olduğunu ve bu yapılaşmanın müdahale edilmediği taktirde Anzer balına ve zengin bitki örtüsüne zarar verecektir. Ayrıca bizler burada aradığımız bitki örtüsünün tamamını bulduk ve Ankara'ya kendi yöntemlerimizle gönderdik. Bunlar inceleme altına alınacak ve gerekli işlemler bu balın lehine yapılacaktır. Çünkü bu bal Türkiye'nin en popüler balı. Herkes kendi balının anzer balı mıdır diye düşünüp gönderiyor biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.



Anzer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek ise, bu yıl havaların iyi gitmesi neticesinde 15 gün sonra sağım yapılacağını dile getirerek, "Bizlerde bu balları Hacettepe Üniversitesine gönderip sonuçları alıp üreticimize tahlil örneklerini ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bayram Ali Sarı