Günlerdir Açık Öğretim'e kayıt yaptıranlar bir yandan evde işte ofiste her yerde ders çalışırken bir yandan da sınavlar ne zaman veya hangi tarihte olacak sorusuna cevap arıyordu. İşte merak edilen AÖF sınav tarihleri belli oldu.

Ayrıca 2016 gün dönemi AÖF sınav giriş yerlerini de haberimizden yönlendirdiğimiz linke tıklayartak öğrenebilirsiniz.

Şimdi AÖF 2016 sınav tarihleri ve giriş belgesi hakkında aklınıza takılanları ve Açık Öğretim Fakültesi'nin sınav hakkında duyurularını bulabileceğimiz haberimizi inceleyerek konu hakkında bilgi edinebilirsiniz

AÖF sınav tarihlerinin açıklanmasının hemen ardından binlerce öğrenci AÖF sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak etti. Peki, AÖF giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınava giriş belgesi nasıl alınacak? İşte, AÖF hakkında tüm detaylar.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yaklaşık bir hafta sonra yapılacak olan AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Kısa süre sonra bu yılın ilk açık öğretim sınavlarına girecek olan öğrenciler, sabırsızlanmaya başladı. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman belli olur? Yönetimden bu soruyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sınav yerlerinin son bir haftalık süreç içerisinde açıklandığı görülüyor. Sınav yerleri belgesine sınava giriş belgesinin içerisinde yer veriliyor. Peki, sınava giriş yeri, salonu ve saati gibi bilgilerin de yer aldığı AÖF sınav giriş belgesi nereden alınıyor? AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, öğrenci otomasyonuna girdikleri bilgilerle sınav yerlerini öğrenebilirler ve sınav giriş belgesini alabilirler.

AÖF güz dönemi sınavları için binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi merakla sınavların başlayacağı zamanı bekliyor. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Güz dönemi ara sınavlarına sayılı gün kala öğrencilere önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Peki, AÖF sınava giriş yerleri belli oldu mu? Öğrenci giriş belgesi nereden alınıyor? İşte, Açık Öğretim Fakültesi sınavları hakkında bilinmesi gerekenler ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar!

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavları Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu yılki tüm sınav tarihlerinin yer aldığı sayfada öğrencilere uyarılarda da bulunuldu. Sınav tarihlerinden olağanüstü haller dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağının altı çizilirken, aksi duyuru veya duyumlarda sınav merkezlerinden bilgi alması gerektiği bildirildi.

İşte 2016 AÖF sınav tarihleri!

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017,

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017,

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017,

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.

SINAVA GİRECEKLERE HATIRLATMALAR

AÖF sınav yerlerine dair henüz bir bilgilendirmede bulunmayan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, güz dönemi ara sınavlarına sayılı gün kala öğrencilere önemli hatırlatmalarda bulundu. İşte, sitenin duyurular bölümünde yer alan o açıklamalar!

1. Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

2. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

3. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

4. Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

5. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

6. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

9. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

10. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.