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AÖF 2018 final tarihi belli oldu| AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF final tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci AÖF sınav tarihini merak ederek araştırıyor. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi final sınavının ne zaman yapılacağını ve AÖF sınav yerlerini merak ediyor. Peki, AÖF 2018 final tarihi ne zaman? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF 2018 final tarihi belli oldu| AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

05 Ocak 2018 10:45

25- 26 Kasım tarihlerinde güz dönemi sınavına giren milyonlarca öğrenci AÖF final tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. AÖF final sınav tarihi için heyecanla bekleyen öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. Peki AÖF final sınavı ne zaman?  AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF final sınavı ne zaman?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan AÖF sınav takvimi

AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek

AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Adaylar, sınava bir hafta kala belli olan AÖF sınav yerlerini “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge) Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Etiketler: AÖF final ne zaman, AÖF final tarihi, aöf sınav yerleri

 

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