AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları başladı

Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren ve hafta sonu boyunca sürecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı, sabah 9:30’da gerçekleşen ilk oturum ile başladı. 108 bin 433 salonda 4 bin 680’i engelli öğrenci olmak üzere toplam 919 bin 588 kişinin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı, yeni uygulamayla öğrencilerini karşıladı. Eskişehir ve İstanbul’da yürürlüğe giren uygulamayla aynı gün içinde iki oturumda sınava girecek öğrencilerin sınav yerlerinin birbirine uzak noktalarda olmasının önüne geçildi. Girilen ilk oturumun ardından dışarıda yeni uygulama hakkında düşünlerini dile getiren AÖF öğrencileri, yeni uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.

“Sınav günü herkes birlikte hareket ettiği için genelde yetişemiyoruz”

Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü öğrencisi Nurullah Bakır, uygulamanın kendilerine zaman kazandırdığını belirterek, “Normalde öğleden önce farklı bir yerde, öğleden sonra farklı bir yerde hani gelip gitmek bayağı zor oluyordu. Bir de ben buraya geldim, burada oturup belirli bir süre bekleyip diğer sınavıma da geçebiliyorum diğer tarafa gitmeden. Eskiden diğer tarafa geçeceğim zamanı burada ders çalışarak geçiriyorum. Bu bizim için daha etkili oluyor. Bizim için daha iyi olmuş oluyor. Sınav günü herkes birlikte hareket ettiği için genelde yetişemiyoruz. Otobüsler, arabalar, trafikte bekleme filan derken sınava yetişemiyorduk. Ama artık böyle bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“Şuan iyi sabah burada girdik öğleden sonra da burada gireceğiz”

AÖF Sosyoloji bölümü öğrencisi Bilal Bülbül de trafik yoğunluğu sebebiyle uygulamanın çok iyi olduğundan bahsederek, “Bence bu uygulama mantıklı oldu. Çünkü sabah İki Eylül Kampüsüne gidiyorduk, öğleden sonra ise Anadolu’ya geliyorduk. Vasıtalar dolu, sıkı tepiş gidiyoruz. Bunun yanında işe de geç kalıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz sınav için eksileri vardı ama şuan iyi sabah burada girdik öğleden sonra da burada gireceğiz. Bir koşturma, hengamemiz yok. Bence gayet rahatlık oldu. Vasıta dolu olduğu için 3-4 tane vasıta bekliyorsun, sınava geç kalıyorsun, karnın aç adapte olamıyorsun. Sınavdan çıkıp işe gideceksin yine bekliyorsun. En kötü okulun boşalmasını bir saat bekliyordun. Daha sonrasında da işe gidiyorduk” şeklinde konuştu

“Zaman açısından daha kısa sürede gidip geliyorum”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Selma Özer ise, “Benim için bulunduğum yere yakın o açıdan çok iyi. Benim için çok güzel olur. Daha önce bir sorun yaşamadım ama zaman açısından daha kısa sürede gidip geliyorum” dedi.

Mustafa Kaplan - Barış Gençyılmaz