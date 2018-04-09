AÖF bahar dönemi sınav giriş yerleri açıklandı| AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Binlerce öğrencinin 14-15 Nisan tarihlerinde katılacağı, AÖF Bahar Dönemi sınav giriş yerleri açıklandı. Haftasonu sınava girecek öğrencilerin merakı nihayet son buldu. AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Bahar Dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları için giriş yerleri yayınlandı. Sınav giriş yerleri AÖF resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...