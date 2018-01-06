AÖF final tarihleri 2018|AÖF güz final sonuçları ne zaman açıklanacak ?

AÖF 2018 güz dönemi final sınav tarihlerinin ne zaman olacağı binlerce öğrenci tarafından merak konusu olmuştu. Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan AÖF sınav takvimi ise açıklandı. Bu haberimizde, aöf güz dönemi 2018 final sınavı tarihlerine ulaşabilir, aöf sınav ve soru cevaplarının yanıtlarına nasıl ulaşacağınızı ve sınav geçme notlarını bulabilirsiniz. İşte aöf sınavı ile ilgili tüm bilinmesi gereken ayrıntılar...

AÖF final sınavı ne zaman?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan AÖF sınav takvimi

AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek

AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Adaylar, sınava bir hafta kala belli olan AÖF sınav yerlerini “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge) Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler. Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

2001 yılından bu yana AÖF sınav soru ve cevaplarını e-Kitap formatında öğrencilere paylaşıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme girip hem bu yıl ki, hem de geçmiş yıllardaki sorulara erişebiliyorlar.

Sınav Geçme Notları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

Sınavdan iki hafta sonra açıklanması bekleniyor.