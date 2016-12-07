26-27 Kasım tarihlerinde yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Yeni sınav sistemine göre ilk kez sınava giren öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara, AÖF’ün resmi sitesinde kimlik bilgileri ile sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

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AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF BİR SONRAKİ SINAV NE ZAMAN?

AÖF Güz dönemi vize sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF final sınavları için de geri sayım başladı. AÖF Güz dönemi final sınavları 14 Ocak 15 Ocak tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavı giriş yerleri sınavdan bir hafta önce internet üzerinden sorgulanabilecek.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.