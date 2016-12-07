Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı!

AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı!

Milyonlarca öğrenci tarafından sonucu merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Güz Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı!

07 Aralık 2016 14:58

26-27 Kasım tarihlerinde yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Yeni sınav sistemine göre ilk kez sınava giren öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara, AÖF’ün resmi sitesinde kimlik bilgileri ile sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız...

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF BİR SONRAKİ SINAV NE ZAMAN?

AÖF Güz dönemi vize sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF final sınavları için de geri sayım başladı. AÖF Güz dönemi final sınavları 14 Ocak 15 Ocak tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavı giriş yerleri sınavdan bir hafta önce internet üzerinden sorgulanabilecek. 

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Etiketler: aöf, sonuçlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç