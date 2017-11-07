AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri (2017) Yeni AÖF sınavı nasıl olacak?

Binlerce AÖF öğrencisi 2017 güz dönemi vize sınav tarihlerini merak ediyor. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı döneminde AÖF sınav takvimi belli oldu. İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri...

2017 - 2018 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Açıköğretim öğrencilerinin gireceği AÖF vizeleri Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde AÖF bürolarından bilgi alınması,son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak

YENİ AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle de dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı %100 olacak.

Sınav Sorularına İtiraz Nasıl Olacak?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Cem Radış