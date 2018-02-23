AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF ara sınavlar ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenilemeleri bugün sona erecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, gözlerini 13-14 Ocak’ta yapılan final sınavının ardından, 2. dönem kayıt yenileme tarihine çevirdi. Sınava az bir zaman kala öğrenciler tarafından merak konusu olan 2018 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? 2018 2. dönem final sınavları ne zaman? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde birinci sınıflar hariç ders seçimi önceliği getirildi. Öğrenciler artık ders seçimlerini kendileri yapacaklar. Ders seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapamacayak.



2018 AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takvimine göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ardından ara sınav heyecanı başlıyor. Kitaplarını alan öğrenciler ara sınavlar için hazırlıklara başladı. Bahar Dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak.