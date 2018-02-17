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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? | AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme başladı. AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için derledik. AÖF kayıt yenileme, harç ücretleri ve AÖF ile ilgili bilmeniz gerekenler...

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? | AÖF kayıt yenileme tarihleri

17 Şubat 2018 11:16

AÖF kayıt yenileme ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme de harç ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenilemede harç ücreti nereye yatırılacak sorularının cevapları haberimizde. Açık Öğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme tarihini bekliyordu. AÖF öğrencileri 2018 yılı itibariyle harç ücretlerini hangi bankaya yatıracak? AÖF ücretine ne kadardır? gibi soruların cevabı haberimizde...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 

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Açıköğretim Sisteminde eğitim gören yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği yenileme işlemleri 12 Şubat tarihi itibari ile başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilere göre, öğrenciler ders seçimi yaptıktan sonra yenileme ücretlerini Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Yetkililer, 23 Şubat tarihinde sona erecek kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Kayıt yenileme tarihi uzatılmayacak
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir. 23 Şubat tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan, final sınavları ise 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 

 

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