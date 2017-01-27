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AÖF öğrencileri Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi’yle Avrupa’ya gidiyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında yer alan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projesi aracılığıyla Norveç, Portekiz, Macaristan, İtalya ve Bulgaristan gibi birçok Avrupa ülkesinde gönüllülük hizmetlerine katılıyor.

AÖF öğrencileri Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesiyle Avrupaya gidiyor

27 Ocak 2017 15:17

Bu proje dahilinde 6 Şubatta 2017’de 4 öğrenci, 6 Nisan 2017’de ise 2 öğrenci, gönüllülük hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Bulgaristan’ın Pazardjik şehrinde olacak. Bulgaristan’a gidecek öğrencilerle Açıköğretim Fakültesi binasında buluşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, öğrencilere gönüllülük hizmetlerinde başarılar diledi.

Projenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Güney, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında Türk Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibeyle gönüllülerin vize ve seyahat giderleri, proje yerindeki konaklama, yeme içme giderleri ve aylık cep harçlıkları karşılanmaktadır. Uluslararası İlişkiler Birimi, projenin mali ve idari sürdürülebilirliğini yöneterek gönüllülerin ayrılış öncesindeki süreçlerini yürütmekle beraber projenin de takibini yapmaktadır. Proje kapsamında öğrenciler, gönüllü olarak 18 yaş üstü engelli gençlerin günlük bakımları, temizlik-hijyen, giyinme, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak, engelli gençlerin terapi edilmeleri adına yemek atölyeleri düzenleyip yemek yapmak, toprak seramik atölyesinde çalışmalar gerçekleştirmek, seramik üretimleri yapmak ve bahçe düzenlemek gibi hizmetleri gerçekleştirecekler.” 


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