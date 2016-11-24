Açıköğretim web sitesinde yer alan duyuruda 14 - 15 Ocak 2017 tarihinde yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavı, sınav merkezi tercihi için son tarihin 29 Kasım 2016 Salı günü olduğu belirtildi. Son tercih tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanların, güz dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebileceklerinin altı çizildi. Ayrıca, 29 Kasım 2016 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacağı önemle vurgulandı.

Öğrencilerin; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini “http://aof.anadolu.edu.tr” adresindeki öğrenci otomasyonundan, AÖF bürolarından ya da Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezi’nin “0850 200 46 10-19 (10 hat) ve 444 10 26 (7/24)” telefon numaralarını arayarak yaptırabilecekleri bildirildi.

Kadir Çetin