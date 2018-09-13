AÖF öğrencileri dikkat, ders programları güncellendi

Açıköğretim Sistemi'nde yer alan 17 lisans ve 12 önlisans programında yaklaşık 300 ders değişikliği yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapıldı.

Açıköğretim Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, bu değişikliklerle Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin, alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren dersleri alarak akademik yeterliğini daha da artırmak amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca yapılan bu ders değişikliklerinin yanı sıra birçok dersin içeriği ve e-öğrenme malzemelerinin de güncellendiği belirtildi. Açıklamada öğrencilerin sadece yeni derslerde değil tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada, “Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencileri değil sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsamaktadır. Buna göre kayıt yeniletecek öğrenciler yeni ders listelerine göre ders seçebilecek. 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde 24 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre ders seçimlerini yapmaları gerekecek. Kayıt yeniletecek öğrencilerin kendi programlarında ders değişikliklerini incelemeleri yararlarına olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan güncellemelerin https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresindeki 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosundan görülebileceği kaydedildi.