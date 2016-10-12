Türkiye’de bir ilki hayata geçirecek, Yrd. Doç. Dr. Güzin Kıyık Kıcır’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında Açıköğretim radyo programları 17 Ekim 2016 tarihinde başlıyor. Yayınlar, hafta içi 11:00-12:00 ve 17:00-18:00 saatleri arasında dinleyicilere ulaşacak. Ayrıca gün içerisinde yayınlanan spotlarla Açıköğretim sistemi ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılacak. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney’in desteklediği proje kapsamında birbirinden farklı içeriklere sahip birçok program bulunuyor.

Ders Zili programında, Açıköğretim sisteminde yer alan ‘Genel İşletme’, ‘İşletme Yönetimi’, ‘Türk Vergi Sistemi’ dersleri müzik molaları ile birlikte gerçekleştirilecek. 100 Derece programında ise sertifika programları ve ikinci üniversite ile ilgili söyleşiler yer alıyor. Kutup Yıldızı programı kariyer danışmanlığına odaklanırken, Yol Arkadaşı programı psikolojik danışmanlık temasıyla yayınlanacak. Radyo yayınlarının bütün paydaşları kapsaması için, Büroların Sesi programı AÖF bürolarına ses vermeyi hedeflerken, Açıköğretim’den Hayata programıyla, yaşamında Açıköğretimin etkisini hisseden öğrenci ve mezunların hikâyeleri paylaşılacak. Bunun yanı sıra Açıköğretim kitaplarından derlenen ilginç bilgilerin yer aldığı Soru İşareti ve sınav, kayıt tarihleri gibi önemli bilgilerin paylaşıldığı Açıköğretim Hatırlatıyor spotları gün içindeki yayınlar sırasında dinlenebilecek. Açıköğretim Soru Platformu programı kapsamında ise, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney her ay öğrenci ve paydaşlardan gelen soruları cevaplayacak. Proje kapsamında bir de haftalık hazırlanan haber programı bulunuyor. Açıköğretim’de Haftanın Gündemi ile gündem takibi yapılacak.

1998 yılından bu yana yayın hayatında olan Anadolu Üniversitesi radyosu Radyo A’da yayınlanacak Açıköğretim programları, 101.7 Frekansı ve www.radyoa.anadolu.edu.tr adresinden dinlenebilir. Açıköğretimin web sayfası ve Anadolu mobil uygulamasından da yayın linklerine ulaşılabilecek. Ayrıca Açıköğretim yayınlarının tekrarını Radyo A’nın web sayfasında yer alan Arşiv bölümü ve ANADOLUM eKampüs sisteminden de dinleme şansı bulunuyor. Yayın akışları ve programlarla ile ilgili bilgiler, twitter.com/radyo_a ve facebook.com/RadyoA hesapları ile Açıköğretimin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

