Açıköğretim Sistemi, temel hizmeti olan eğitimin yanı sıra destekleyici hizmetleriyle de adından söz ettiriyor. Hizmet tasarımında sınır tanımayan Açıköğretim Sisteminin yeni uygulamalarından biri de 70’lerin sonundan günümüze kadar kurumun sahip olduğu arşivin dijital ortamda erişime açılması oldu.

Kitap, makale, tez, proje, televizyon yayınları gibi pek çok materyali içeren zengin arşivi ‘Açıköğretimin Hafızası’ olarak değerlendiren Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılarından Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız, yeni uygulamanın amacını şu şekilde dile getirdi:

Öğrenciler yararlansın diye 1970’lerin arşivler erişime açılıyor

"Açıköğretim Sistemi, 70’lerin sonundan beri yazılı ya da yazılı olmayan pek çok materyal üretiyor. Bu materyaller yenilendikçe eski olanlar arşive dönüştürülüp kütüphaneye gönderiliyor. Ancak buradan sınırlı sayıda insan yararlanabiliyor. Açıköğretim olarak biz de, sınır tanımadan tüm öğrencilerimiz bu materyallerden yararlanabilsin diye kolay ulaşılabilir bir format olan dijital bir platformda materyallerimizi bir araya getirmeye karar verdik."

Yakın zamanda hizmete açılacak

Ders, konu, bölüm, yazar, yıl, materyal türü gibi farklı tarama seçeneklerini bir arada sunarak sistematik bir yapıya dönüştürülen platformun, çok yakın bir zamanda erişime açılması planlanıyor. Şimdilik sistemin, önemli paydaşları olan öğrencilerin ve çalışanların erişimine sunulması amaçlanan yeni uygulamanın, ilerleyen dönemlerde geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

