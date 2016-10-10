Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi tarafından hazırlanan yeni ders programlarının tanıtım toplantısı, Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. Toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, TRT Okul Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray ve diğer ilgililer katıldı.

“Bu sistem önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek, ders havuzumuz daha zenginlik kazanacak”

Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nin tüm üniversite personelinin bir meyvesi olduğunu ve herkesi katkı sunduğu bir sistem olduğunu belirtti. Açıköğretimin başlangıçta sadece ders kitabıyla başladığını ifade eden Rektör Gündoğan, “Fakat bu zaman içerisinde ders materyalleri noktasında ciddi gelişmeler oldu. Televizyon devreye girdi. Hocalarımızı televizyon aracılığıyla ders programları yapmaya başladılar. Bu programlar gitgide iyileşti. Çok güzel nitelikli programlar haline geldi. Geçtiğimiz yıl da ‘Anadolum e-Kampüs’ sistemi adı altında bir e-öğrenme portalı hizmete girdi. Buradaki amaç da Anadolum e-Kampüs sisteminde, var olan tüm ders materyallerimizi, kitaplarımızı, deneme sınav sorularımızı, televizyon programlarımızı elimizde ne varsa o derslere ait tek bir kampüs sistemi adı altında toplamaktı. Çok daha yeni bir sistem. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sistem gelişecek, ders havuzumuz ve e-öğrenme malzemelerimiz çok daha zenginlik kazanacak. Daha nitelikli malzemeler çekilecek. Bu sistemi daha da güçlendireceğiz. Dolayısıyla sadece öğrencisine bir kitap sunan ve bundan sınav yapa bir sistemden, çok zengin içerikli, e-öğrenme malzemeleri sunan bir sisteme geçmiş olacağız. Bütün gayretimiz, çabamız bu” dedi.

“Öğrenciyi kitapla baş başa bırakıp ‘Buradan öğren’ demek haksızlık”

Lansmanı yapılan sistemin projelerinin bir ürünü olduğunu sözlerine ekleyen Gündoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Değişik formatta gerçekten tabii şu var öğrenciyi diri tutmak ya da öğrencinin ilgisini çekmek çok kolay değil. Bu noktada öğrenciyi sadece bir kitapla baş başa bırakıp ‘Buradan öğren’ demek aslında biraz haksızlık. Özellikle günümüzün gelişen teknolojilerini de kullanarak öğrencilerimize daha hızlı, daha kolay, daha pratik ne şekilde ulaşabiliriz? Onların, o ders içeriklerini daha iyi anlamalarını ne şekilde sağlayabiliriz? Gayretimiz hep bu yönde. Bu noktada arkadaşlarımız TV Yapım Merkezine, başta Selçuk Kıray hocamız olmak üzere ben tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fedakarhane bir çalışma sergilediler. Çok ciddi bir çalışma sergilediler. Bunun neticesinde de İnşallah bundan sonra güzel ürünler ortaya çıkacak.”

“Anadolum e-Kampüs içerisinde öğrencilerimizin dersleri daha iyi anlamaları için videolar yükleyeceğiz”

Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney de, TRT Okul ile birlikte daha da büyüyüp genişlediklerini söyledi. Güney, “Dünyanın birçok ülkesine TRT Okul sayesinde ulaşabiliyoruz. Ama şu anda internet ortamında da videolar yayınlayacağız. Anadolum e-Kampüs içerisinde öğrencilerimizin dersleri daha iyi anlamaları için videolar yükleyeceğiz. Bu videolar daha önceki bilinen, üretilen videolardan biraz farklı. 10 dakikalık, kısa, grafik anlatımı çok olan, öğrencinin anlayabilme seviyesini yükselten oldukça ilginç videolar. Bu çalışmada öğretim üyesi arkadaşlarımız, ETV’de çalışan personelimiz, ışıkçısından sesçisinden tutun yönetmenine kadar, kameramanına kadar herkesin emeği var. Ben bu çalışmayı yaptıkları ve özellikle bugün bize sunma imkanı verdikleri için arkadaşlarımıza, Sayın Rektörüm başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım üretilen videolar, üretilen öğrenme malzemeleri öğrencilerimiz tarafından kullanılır, geri dönüşleri alırız ve öğrenme seviyelerini artırırız” diye konuştu.

Öte yandan konuşmaların ardından TRT Okul Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray, yeni TV ders programları hakkında bilgi verdi.

TV ders programları kendi ders ve konu adına göre daha modüler ve sonrasında geliştirilebilir bir hale geldi

Yeniliklere ilişkin ise, şu bilgiler paylaşıldı:

“TV ders programlarının ana kaynağı ders kitapları olduğundan, yeni oluşturulan TV ders programlarında da kitap üniteleri model alınarak tasarımlara başlanmıştır. TV ders programlarının desenlemesinde öncelikle ortak bir tasarım oluşturulmuş ve ders programlarının sunum süreleri 10 dakikalık süreyle sınırlandırılmıştır. Bir kitap ünitesini oluşturan konu ya da konulara göre kitap editörlerinden her bir ünite için en az bir en fazla üç 10 dakikalık içerik senaryosu hazırlamaları istenmiştir. Örneğin bir ders kitabı 8 üniteden oluşuyorsa, bu ders kitabından en az 8 en fazla 24 bölüm TV programı oluşturulmuştur. Böylece TV ders programları kendi ders ve konu adına göre daha modüler ve sonrasında geliştirilebilir bir hale gelmiştir. Ayrıca TV ders programlarının çekimlerinde sunucu olarak diksiyon ve beden dilini daha etkili kullanabilen akademisyenlerin yanında profesyonel sunuculardan da yararlanılmıştır. TV ders programlarının bütün çekimleri TV Yapım Merkezi’nin stüdyolarında yer alan yeşil fonlar önünde yapılmıştır. Yeşil kutu olarak da tanımlanan bu çekim tekniğindeki en büyük avantaj harici bir dekor kullanılmaması ve stüdyo dışı bir mekana gereksinim duyulmamasıdır. Çekim sonrası aşamada yeşil fon bilgisayarlarda yok edilerek yeşil fonun yerine istenen bir görsel yerleştirilebilmektedir. TV ders programları çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası olmak üzere üç süreçte hazır hale getirilmiştir. Çekim öncesi süreçte derslerin belirlenmesi ve senaryolarının hazırlanması yer almıştır. Senaryolar ders kitaplarının editör ve editör yardımcılarıyla beraber TV senaristlerinin iş birliğinde hazırlanmıştır. Senaryo yazımları ise bir İnternet portalı aracılığıyla yapılmıştır. Editörler için bir içerik senaryosu oluşturma şablonu hazırlanmış ve editörler tarafından hazırlanan içerik senaryoları senaristler tarafından TV senaryosu haline getirilmiştir. Gerekli kontrol ve denetimler sonrası çekime hazır hale gelen TV ders senaryolarının çekimi yönetmen ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çekim sürecini takip eden çekim sonrası süreçte ise görüntü ve ses kurguları tamamlanan TV ders programları yayına hazır hale getirilmiştir.”

Kadir Arslan - Kadir Çetin

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