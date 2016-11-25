AÖF sınavın güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu yapılacak ve sınava girecek öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini nasıl çıkaracaklar. Haftasonu yapılacak sınava 1 gün kala öğrencilere önemli hatırlatmalar 2016 AÖF sınav giriş belgesini alamayanlar Açıköğretim'in resmi web sitesine girerek alabilirler. Bu belgeyi alamayanlar kesinlikle sınava giremeyecekler. Sınav giriş yerlerinizi öğrenmek ve çıktı almak için aşağıdaki linke tıklayınız...

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VİZE SINAVLARI

İlk ara sınav 26 Kasım 2016 Cumartesi günü başlıyor. 27 Kasım 2016 Pazar günü sınav devam ediyor. Sınavlar iki oturumlu olarak yapılacaktır. Vizelerden sonra finaller 14 Ocak 2017 Cumartesi ve 15 Ocak 2017 Pazar günü yapılacaktır.

Bahar döneminde ise ilk vize 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) günleri yapılacaktır. 2017’nin son finali ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde olacaktır.

Sınavlar bittikten sonra “tek ders sınavı” ise 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü olacaktır.

Artık AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nin sınav sonuçlarını değerlendirirken artık 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Artık sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Eski uygulamada yanlışlar doğruyu götürmüyordu.

AÖF sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

AÖF kitapları sınavlarda başarıyı artırıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) yapılan ve Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, açıköğretim kitaplarını alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

Açıköğretim Fakültesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız, Yrd. Doç. Dr. M. Recep Okur, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kuş ve Öğr. Gör. Dr. İlker Usta’nın yaptığı araştırma, bir dersten koşulsuz geçen (CC ve üzeri harf notuyla) öğrencilerin açıköğretim ders kitaplarını alma oranı, aynı dersten koşullu geçen (CD ve altı harf notuyla) öğrencilerin kitap alma oranından daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar herhangi bir harf notunu almış olan öğrenciler arasında kitap almış olanların başarı puanı ortalamasının kitap almamış olanlardan daha yüksek olduğunu ve genel başarı notu ortalaması bakımından incelendiğinde kitap alan öğrencilerin kitap almamış öğrencilerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu belirttiler.