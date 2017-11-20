AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır

Milyonlarca Açıköğretim öğrencisinin merak içerisinde beklediği AÖF vize sınavı tarihleri yaklaştı.

AÖF sınava giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sınav giriş yerlerini ve sınav giriş belgelerini temin edebilecekler.

Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin heyecanla beklediği Güz Dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş belgesi büyük heyecanla bekleniyordu. Sınav giriş yerleri için bekleyişte olan öğrenciler için geçtiğimiz gün AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı.

Öğrenciler, vize sınavlarında sınava girecekleri yeri görmek için AÖF sınav yerleri sorgulama işlemini, öğrenci girişi yaparak otomasyon üzerinden yapabilecek ve AÖF sınav giriş belgesini alabilecek.

Sınav giriş belgesi almak isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sistemine T.C. Kimlik Numarası/E-posta adresi ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yayınlanan sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri yer, saat, tarih ve sınav olacağı sınıfa dair detaylar yer almaktadır. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giden adaylar sınava katılamaz.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti