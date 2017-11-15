Diğer
Kategoriler

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı ? AÖF giriş yeri sorgulama

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Milyonlarca öğrenci bu sorunun cevabını arıyor. AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş yerlerini bu haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı ? AÖF giriş yeri sorgulama

15 Kasım 2017 16:03

Milyonlarca Açıköğretim öğrencisinin merak içerisinde beklediği AÖF vize sınavı tarihleri yaklaşıyor. AÖF sınava giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınacak. Adaylar AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sınav giriş yerlerini ve sınav giriş belgelerini temin edebilecekler. AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz bu haberimiz üzerinden sınava giriş yerlerini öğrenebileceksiniz. 

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce internet üzerinden erişime açılıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF güz dönemi vize dönemi sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan öğrenci sistemine giriş yaparak sınav giriş belgesine erişebilecekler. AÖF sınav giriş belgesinin görüntülenebilmesi için T.C. kimlik no ve öğrenci şifresinin sisteme girilmesi yeterli.

AÖF'E GİRERKEN NELER GETİRMELİYİM?

* Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Etiketler: aöf, aöf giriş yeri sorgulama, aöf sınav giriş yerleri 2017, AÖF sınav tarihleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç