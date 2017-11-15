AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı ? AÖF giriş yeri sorgulama

Milyonlarca Açıköğretim öğrencisinin merak içerisinde beklediği AÖF vize sınavı tarihleri yaklaşıyor. AÖF sınava giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınacak. Adaylar AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sınav giriş yerlerini ve sınav giriş belgelerini temin edebilecekler. AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz bu haberimiz üzerinden sınava giriş yerlerini öğrenebileceksiniz.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce internet üzerinden erişime açılıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF güz dönemi vize dönemi sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan öğrenci sistemine giriş yaparak sınav giriş belgesine erişebilecekler. AÖF sınav giriş belgesinin görüntülenebilmesi için T.C. kimlik no ve öğrenci şifresinin sisteme girilmesi yeterli.

AÖF'E GİRERKEN NELER GETİRMELİYİM?

* Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU ?



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti