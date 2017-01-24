Binlerce öğrenci 14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF sınav sonuçları açıklandı mı. Sınavın ardından AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Aradan iki haftaya yakın bir süre geçmesinden sonra ise ''AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu git gide akıllarda çoğalmaya başladı. Peki 2017 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖf sınav sonuçları hakkında flaş açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

ÖF Sınav Tarihleri

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ilk vize sınavı 15 Nisan ile 16 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Bahar dönemi AÖF final sınavları ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların bitiminden sonra tek ders sınavı ise 15 Temmuz 2017 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek.

AÖF Tek Ders Sınavı 3 Derse Çıkarıldı

Anadolu Üniversitesi rektörü, AÖF öğrencisi olan 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olması için sadece tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatılmaması için uygulanmakta olan tek ders sınavlarının, bu yıl itibari ile üç derse çıkarıldığı belirtildi. Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınavlarına girebilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz ya da bahar dönemi için o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten DZ ya da YZ gibi harf notu alan öğrencilere üç ders sınav hakkı tanınmamaktadır. Uygulamalı dersler de üç sınav hakkına girmemektedir. Ayrıca üç ders sınav notu, dönem sonu yani AÖF final sınavları yerine geçmektedir.

AÖF’de 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibariyle AÖF İktisat ve İşletme programlarında, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli olarak yapılan beş seçenekli test tipi sorular için, dört yanlış cevabın bir doğruyu eksiltmesi Anadolu Üniversite Senatosunun kararı ile kabul edilmiştir. Böylece öğrencilerin sınavda yapmış olduğu 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

AÖF’de Geçilemeyen Dersler Ne Olacak?

Açıköğretim Fakültesi ders sistemine göre, bir eğitim yılı iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem içerisinde alınan dersler, gelecek sene birinci dönem içinde, İkinci dönemde alınan ancak geçilemeyen dersler ise yine gelecek yılın ikinci dönemi içerisinde alınabilecektir. Daha önceki senelerde bir vize ve bir final olarak olarak yapılan sınavlar artık her dönem için bir vize ve bir final sınavı olarak uygulanmaktadır. Bu durum ile birlikte de öğrenciler bir yıl içerisinde iki vize ve iki final sınavına girmektedirler. Sınavların ortalamaları, vize sınavının yüzde otuzu final sınavının ise yüzde yetmişi alınarak hesaplanmaktadır. Ardından sınav notları sisteme harf olarak girilmektedir. Sınavlar esnasında, sınava giren öğrenci sayısına bağlı olarakta tek kitapçık, iki kitapçık veya dört kitapçık kullanılmaktadır.

AÖF Not Sistemi

Öğrencilerin sınav sonuçları hesaplanıp gerekli işlemler sonrasında elde edilen puanlara göre oluşmakta olan harf notları aşağıdaki gibidir;

84-100 arası AA

77-83 arası AB

71-76 arası BA

66-70 arası BB

61-65 arası BC

56-60 arası CB

50-55 arası CC

46-49 arası CD

40-45 arası DC

33-39 arası DD

0-32 arası FF

Yukarıda yer alan tabloya göre FF alan bir öğrenci dersten kalmaktadır. DD, DC, CD harf notlarını alan öğrenciler ortalamaya bağlı olarak dersten geçmektedir. Diğer notların alındığı dersler ise geçilmiş olarak sayılmaktadır.