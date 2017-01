AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin ter döktüğü Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavları sorunsuz şekilde tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan açıklık getirdi.

Hafta sonu 2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılmıştı. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 de salon kullanılmıştı.

Sınavların ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını söyledi. Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlarımız sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” dedi.

“Sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığına da dikkat çekerek, “Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sınavın sonuçlarını en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız”

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”

AÖF’TE DEVRİM GİBİ UYGULAMA

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır” dedi.

“Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır”

Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vererek, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. Kısa cevaplı sorular cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri birçoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir. Bir tarihsel dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. Bu soruların cevapları aslında kitapta yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih etmekteyiz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecektir. Bu durumun öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz.”

Sorular nasıl değerlendirilecek?

Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan, “Öğrencilerimizin cevap kağıtları alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize bilahare duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gündoğan, açık uçlu soru uygulamasının, açıköğretimde ölçme değerlendirme kalitesini yükselteceğine inandığını ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını da kaydetti. Gündoğan ayrıca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren Yükseköğretim Kurulu’na ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a da teşekkür etti.

AÖF NOT SİSTEMİ

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar döneminde vizeler 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) finaller de 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2016 2017 eğitim ve öğretim yılının sınavları bittikten sonra tek ders sınavı 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü yapılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, "5 gün" içerisinde Açıköğretim Fakültesi'ne dilekçe yazabilir.

Dilekçe iki yoldan yazılabilir;

1) Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine

2) Mail yolundan itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine

Dilekçe adresi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir".

Dilekçede "Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, T.C. Kimlik numarası" olması zorunludur.