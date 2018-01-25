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AÖF sınav sonucuna nasıl itiraz edilir? AÖF sorumluluk üniteleri 2017-2018 neler?

Binlerce AÖF öğrencisi Kasım ayında girdiği vize sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken, bu haberimizde sizler için AÖF sınav sonucuna nasıl itiraz edilir ve aöf sınav sorumluluk ünitelerinin neler olduğunu derledik. İşte ayrıntılar...

AÖF sınav sonucuna nasıl itiraz edilir? AÖF sorumluluk üniteleri 2017-2018 neler?

25 Ocak 2018 19:47

AÖF 2017-2018  güz döneminde vize sınav sonuçlarının tamamlanması ile beraber öğrenciler bir yandan sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da internet üzerinden sınav sonuçlarına nasıl itiraz edileceğini aratıyor. Bu haberimizde bu sorunun cevabını ve  2017-2018 AÖF Sınav sorumluluk ünitelerinin neler olduğunu öğrenebileceksiniz. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR ?

-Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

- İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

2017 - 2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sınav Sorumluluk Üniteleri Neler?

-2017-2018 öğretim yılı güz dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Etiketler: 2018, AÖF sınav itiraz, AÖF sorumluluk üniteleri 2017

 

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