AÖF sınav sonucuna nasıl itiraz edilir? AÖF sorumluluk üniteleri 2017-2018 neler?

AÖF 2017-2018 güz döneminde vize sınav sonuçlarının tamamlanması ile beraber öğrenciler bir yandan sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da internet üzerinden sınav sonuçlarına nasıl itiraz edileceğini aratıyor. Bu haberimizde bu sorunun cevabını ve 2017-2018 AÖF Sınav sorumluluk ünitelerinin neler olduğunu öğrenebileceksiniz. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR ?

-Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

- İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

2017 - 2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sınav Sorumluluk Üniteleri Neler?

-2017-2018 öğretim yılı güz dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız.

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