AÖF güz dönemi sınav yerleri belli oldu mu? Milyonlarca AÖF öğrencisi sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından bu sorunun cevabını aramaya başladı. 26 Eylül'de başlayan Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sona ermesinin ardında açıköğretim sınav tarihleri belli oldu. AÖF Güz Dönemi vize sınavları 26 Kasım cumartesi ve 27 Kasım pazar günü 9.30 ve 14.00 olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesi ve sınav takviminin netleşmesi sonrasında, gözler AÖF sınav yerlerine çevrildi. Peki Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, sınav giriş yerleri ile ilgili bilinmesi gerekenler ve bu yılki tüm sınavları...

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SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF öğrencilerinin sınav yerleri, öğrencilerin yaptığı tercihlere göre belirleniyor.. Sınav giriş yerleri başta olmak üzere, öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilir. Öğrenciler, AÖF sınav yerlerinin de yazdığı fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Anadolu Üniversite’sinin resmi sitesi üzerinden alabilirler. Öğrenciler ise Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundalar.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.