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AÖF sınavı ne zaman? AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman? AÖF sınav tarihi..

26 Eylül'de başlayan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Açıköğretim sınav tarihleri belli oldu. 2016 - 2017 sınav takvimine göre AÖF güz dönemi sınav tarihleri... AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim vizeleri tarihi...

AÖF sınavı ne zaman? AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman? AÖF sınav tarihi..

25 Ekim 2016 11:10

Açıköğretim kayıtlarının yenilenmesinin ardından binlerce AÖF öğrencisi güz dönemi vize tarihlerini merak etmeye başladı. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı döneminde AÖF sınav takvimi belli oldu.İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri...

2016-2017 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri AÖF resmi sitesinde duyuruldu.

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi vize sınavları 26 Kasım cumartesi ve 27 Kasım pazar günü iki oturumda yapılacak. Güz Dönemi finalleri ise 14 Ocak cumartesi günü ve 15 Ocak pazar günü iki oturumda yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 15 Nisan cumartesi ve 16 Nisan pazar günü iki oturuda yapılacak. Bahar Dönemi finalleri 27 Mayıs cumartesi ve 28 Mayıs pazar günü iki oturumda yapılacak

2016-2017 Öğretim Yılı AÖF tek ders sınavı ise 15 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.

Etiketler: AÖF güz dönemi vizeleri, AÖF sınav tarihleri, AÖF sınavı ne zaman


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