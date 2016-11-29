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AÖF sınavları başarıyla tamamlandı

Hafta sonu yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi ara sınavlarının sorunsuz olarak tamamlandığı bildirildi.

AÖF sınavları başarıyla tamamlandı

29 Kasım 2016 13:58

Cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek olan sınavlara, 5 bin 239 tanesi cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 808’ü de engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 948 öğrenci katılmıştı. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda, 511 bin 991 kişi görev alırken, 202 bin 441 salon kullanılmıştı.

Sınavların ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, hafta sonu yapılan sınavların başarıyla tamamlandığını söyledi. Yurt genelinde sınavlara yaklaşık 1,5 milyona yakın öğrencinin katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gündoğan, “4 oturumda gerçekleştirilen sınavlarda yaklaşık 4 milyona yakın cevap kağıdı kullanıldı. 500 binin üzerinde görevli sınavlarımızda görev aldı. Sınavlarımızı huzur içerisinde, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tüm Türkiye düzeyinde tamamladık. Sınav cevap kağıtları da üniversitemize dönmeye başladı. Ben öğrencilerimize geçmiş olsun diyorum. Sınavlarımızda görev alan personellerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de merkezi sınav yapan önemli kurumlardan bir tanesi”
Rektör Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de merkezi sınav yapan önemli kurumlardan bir tanesi” diyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Biz yıl içerisinde Açıköğretim sınavlarını yapıyoruz ama bunun yanında birçok kamu ve özel kuruma da birçok sınavlar gerçekleştiriyoruz. Bu sınavları yaparken başta üniversitemizin akademik ve idari personeli olmak üzere yurt genelinde yüz binlerce personelin emeğinden yararlanıyoruz. Bu noktada tüm üniversitelerimize ve rektörlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tüm üniversitelerimizde çalışan akademik ve idari personel bu sınavlarımızda görev alıyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı personelleri, özellikle öğretmenlerimiz çok ciddi katkı sağlıyorlar. Nitekim bu sınavda da 500 binin üzerinde kamu görevlisi görev yaptı. Dolayısıyla bu sınavın başarısı, sadece Anadolu Üniversitesi’nin değil, hepimizin başarısıdır. Bu sınavı da başarıyla atlattık. İnşallah ocak ayı içerisinde final sınavını gerçekleştireceğiz. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm personelimize de gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum.”

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair de açıklamalarda bulunan Gündoğan, şöyle devam etti:
“Son zamanlarda sınav sonuçlarını mümkün olduğunca erken açıklama gayreti içerisindeyiz. Tabi ki Türkiye’nin en uzak noktasından gelen cevap kağıtlarının kampüsümüze ulaşması, gerekli lojistiğin sağlanması zaman alıyor. Ancak biz mümkün olan en kısa sürede cevap kağıtlarını okuyacağız ve öğrencilerimize ilan etmiş olacağız.” 

Burak Tekin - Kadir Çetin


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