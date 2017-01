AÖF Dönem sonu sınavı 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Aynı zamanda 2017 yılının da ilk sınavı olacak. Adaylar bir yandan çalışmalarına devam ederken sınava giriş yerlerinide merak ediyor. Olumsuz hava şartları İstanbul başta olmak üzere bir çok illerde okulları tatil edilse de haftasonu yapılacak sınavların olup olmayacağı ise merak konusu. Yetkililerden ise sınavların olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi dönem sonu sınavlarını erteledi.

Üniversiteler web sayfalarından sınav iptallerine ilişkin duyuru metni yayınladı. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat iptallerine ilişkin olarak; “Yönetim olarak, meteorolojinin verilerini dikkate alıp bugünkü sınavların ertelenmeyeceğini duyurmuştuk. Ancak sabah saatlerinde aniden meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar gecikmeli olarak ertelemek zorunda kaldık. Yaşanan bu olumsuzluktan dolayı tüm öğrencilerimizden özür dileriz ”duyurusunda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü üniversitenin web sayfasından yayınladığı duyuruda; “Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve bu durumun şehir içi ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 15.30'dan sonraki Final Sınavları 16 Ocak Pazartesi günü 15.30 sonrasına ertelenmiştir. 9 Ocak 2017 Pazartesi 15.30 öncesi sınavlara katılamayan öğrencilere şart aranmaksızın mazeret hakkı tanınmıştır. 10 Ocak 2017 Salı günü yapılacak lisans, lisansüstü, Araştırma Görevlisi sınavları vb. tüm sınavlar, sınav programı aynı kalmak üzere 17 Ocak 2017 Salı gününe ertelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi web sayfasında; “9 Ocak Pazartesi, 10 Ocak Salı, 11 Ocak Çarşamba 2017 tarihlerinde yapılacak güz dönem sonu sınavları ve bu sınavlar kapsamında yapılması istenen proje, ödev, uygulama vb. teslimler hava muhalefeti nedeniyle sırasıyla 16 Ocak Pazartesi, 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba 2017 tarihlerinde yapılacaktır” duyurusunda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin resmi twitter sayfasına eklediği duyuru ilanı ise şöyle ; “9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle saat 12.00’dan itibaren yapılacak olan sınavlar iptal edilmiştir.12.00’dan önce yapılan sınavlara giremeyenlerin sınavları ise ilgili birimler tarafından belirlenecek gün ve saatte telafi edilecektir.10 Ocak 2017 Salı günü tatil olup olmayacağı hava koşullarına göre gece 21.00’dan itibaren web sayfamızda ilan edilecektir”

AÖF Not Sistemi

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Tek ders sınavı sona erdi: Üç ders sınavı dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sisteme kayıtlı olan 1.5 milyon öğrenciye müjdeli haber verdi. Gündoğan “Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı” dedi. Ve uyardı: Bu sistem tüm uygulamalarda geçerli değildir!