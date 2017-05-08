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AÖF sonuçları açıklandı mı |AÖF sonuçları öğren

Öğrencilerinin merakla beklediği AÖF Bahar Dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Bahar Dönemi vize sonuçları öğren.

AÖF sonuçları açıklandı mı |AÖF sonuçları öğren

08 Mayıs 2017 11:24

Anadolu Üniversitesi tarafından 29-30 Nisan tarihinde düzenlenen AÖF sınavının soru ve cevapları resmi internet sayfasında erişime açıldı.

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29- 30 Nisan'da yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarının soru ve cevapları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebiliyor. Sınav sonuçları ise 15 gün içerisinde AÖF resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. 

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?


Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yeni uygulanmaya başlanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınav sistemi ile umutsuzluğa kapılan bazı öğrenciler AÖF sonuçları için itiraz etme yolunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Sınava giren öğrenciler, sınavın uygulanması, sınav soruları ve sonuçları ile ilgili olarak inceleme talebinde bulunabilirler ve itiraz edebilirler.
Öğrenciler yapacakları itirazı, kılavuz ve protokol ile belirlenen kurallar içinde belirlenen süre dahilinde yapabilirler. Belirlenen kural ve süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yine sınava girmeyen ya da sınavı geçersiz sayılan adayların yapacakları itirazlar da dikkate alınmaz. İtiraz etmek isteyenler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim’in Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçelerini ulaştırmalıdır. Bunun dışında mail yolu ile de dilekçe ulaştırılarak itiraz işlemi daha hızlı bir şekilde yapılabilir. Sınav itiraz dilekçesinde adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Dilekçe gönderimi sonrasında Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili olarak adaya geri dönüş yapılacaktır.

Etiketler: AÖF sonuçları, AÖF sonuçları açıklandı mı, aöf soru ve cevapları


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