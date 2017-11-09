AÖF’de dereceye giren öğrencilere takdir belgesi

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Balıkesir ilinde kayıtlı olan öğrenciler arasında dereceye giren 4’ü engelli 110 öğrenciye Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi toplantı salonunda başarı belgesi verildi. Dereceye giren öğrenciler başarı belgesi ile ödüllendirildi. Anadolu Üniversitesi Balıkesir Bürosu yöneticisi Necati Eroğlu, "Açık öğretim sistemi, yüksek öğretim hayatına 1982 yılında 29 bin 500 öğrenci ile başlamıştır. Süreç içerisinde 2 milyonu aşkın öğrenciyi mezun etmiş olan açık öğretim sistemi halen 1 milyonu aşkın aktif öğrencisiyle yüksek öğretim sisteminin çok önemli bir bileşeni ve aynı zamanda da lokomotifi olma görevinde de layıkıyla yerine getirmektedir. Sevgili öğrencilerimiz, sizler de açık öğretim ailesinin bir ferdi olarak, öğrenme isteğiniz, çalışma disiplininiz ve özveriniz ile bizleri gururlandırdınız” şeklinde konuştu.

Açık Öğretim Fakültesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy ise yaptığı konuşmada, "Bugün ulaşmış olduğumuz aşamada sadece ülkemiz sınırlarında değil dünyanın bir çok ülkesini de içine alan sosyal bir eğitim ağına sahibiz. Değerli öğrencilerimiz sizler de bu kaliteli üniversite eğitimden yararlanmak üzere sistemimize kaydoldunuz. Bizler her türlü eğitim materyalini hazırlayarak ve akademik ortamlarımızı paylaşarak sizlere destek olduk ve destek olmaya çalışıyoruz. Ancak kesin bir gerçek var ki bugün ulaştığımız başarı düzeyi sizin çabanız ve sizin eserinizdir" dedi.

Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu da, “Burada baktığımızda eğitimden söz ediyoruz. Dünyada başarılı ülkelere bakacak olursak, eğitimde ileri düzeye gitmiş ülkeleri hepimiz görüyoruz. Bizde Türkiye olarak, Anadolu Üniversitesi olarak bu konuda çok adım atmaya çalışıyor ve gayret ediyoruz. Bunu yaparken üniversitemizin misyonu ile birlikte yaşam boyu öğrenme diyoruz ve 7’den 70’e herkese yaymaya çalışıyoruz. Çünkü bugün gelişmenin en önemli temel taşlarından biri olarak karşımıza eğitim çıkıyor. Eğitimi ne kadar iyi alabilirsek biz de ne kadar iyi sizlere ulaştırabilirsek o anlamda ülkemiz olarak başarılı olabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Törende 110 öğrenci başarı belgelerini aldı. Törene Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, Akademisyenler, AÖF Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak

