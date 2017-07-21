Diğer
Kategoriler

AÖF'e sınavsız giriş müjdesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin her hangi bir bölümünden mezun olan veya örgün eğitim alan öğrencilere sınavsız ikinci üniversiteye sınavsız giriş hakkı verildi.

AÖFe sınavsız giriş müjdesi

21 Temmuz 2017 13:40

AÜ Açıköğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu, sınavsız giriş konusunda bilgi verdi. Eroğlu, "Anadolu Üniversitesi (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun (Açıköğretim Fakültesi dahil) olan ya da örgün üniversitede okumaya devam edenler için 37 ön lisans , 18 lisans bölümünü şartsız ve sınavsız okuma imkanı sunuyor. Bu yıl Suudi Arabistan'a da büro açan üniversitemiz, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İlahiyat (Arapça), İşletme (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programlarını da açtı" dedi.

Müdür Necati Eroğlu, halen aynı alanda olmamak şartıyla Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarından birini tercih ederek ikinci üniversite kapsamında bölüm okuma fırsatının ortaya çıktığını söyledi. Eroğlu, “Hayata ve kendisine bir değer katmak isteyen , ben de bu toplumun bir bireyiyim” diyenler üniversitemizi tercih ediyor" dedi.

"En çok tercih edilen bölümler adalet ve ilahiyat"

Açıklamasının devamında en çok tercih edilen bölümler olarak Adalet ve İlahiyat bölümleri olduğunu kaydeden Eroğlu, üniversiteye kayıt yaptıran 1 milyonun üzerinde öğrenciye internet ortamında e-kampüs sistemi ile çalışma ortamı sunulduğunu söyledi. Bu yıl 5 programın daha üniversite eğitimi kapsamına eklendiğini belirten Eroğlu, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İlahiyat (Arapça), İşletme (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programlarının da açıldığını söyledi.

Balıkesir Bürosu Şube Müdürü Necati Eroğlu, Türkiye genelinde 105 bürolarının bulunduğunu, bu yıl açılan Suudi Arabistan bürosu ile yurt dışında 6 büroya ulaştıklarını kaydetti. İkinci üniversiteyi okumak isteyenlerin bulundukları yerlerin AÖF bürolarına müracaat edebilecekleri gibi internet ortamında kendilerinin de ön başvuru yapabileceğini aktaran Eroğlu, bu yıl ikinci üniversite tanıtım faaliyetleri kapsamında çok yoğun bir dönem geçirdiklerini, AÖF Balıkesir Bürosu olarak Balıkesir il merkezinde bulunan liselerin bir çoğunda tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını bildirdi. Ayrıca Balıkesir Üniversitesinde yoğun bir tanıtım faaliyetinde bulunduklarını belirten Eroğlu, “Hayallerim bir diplomaya sığmaz” diyen herkesi 5-18 Eylül 2017 tarihleri arasında ikinci üniversite kayıtlarının gerçekleştirileceği AÖF bürolarına beklediklerini söyledi. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!