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AÖF’te bir yenilik daha

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde ‘Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları’ kuruldu.

AÖFte bir yenilik daha

03 Ocak 2017 12:09

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi olarak sadece öğretimle sınırlı kalmayıp sosyal aktiviteler konusunda da öğrencilere daha iyi hizmet verebilme amacında olduklarını kaydetti. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Gündoğan, “Söz konusu toplulukların içinde ilk aşamada, Kitap Topluluğu, Sinema Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu, Tarih Topluluğu bulunmaktadır. İlk etkinlikleri 2017 yılının ocak ayından itibaren başlayacak bu topluluklardan Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı bütün öğrencilerimiz ücretsiz kaydolarak yararlanabilirler. Kayıt işlemleri https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşmektedir” dedi.

Topluluklar etkinliklerini bilgisayar üzerinden online gerçekleştirecek
“Topluluklar etkinliklerini düzenli bir arayla Anadolu Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde bilgisayar üzerinden çevrimiçi (online) gerçekleştirecektir” diyen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:
“Yapılacak etkinlikler bir ay öncesinden https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yaklaşık 60 dakika sürecek etkinliklere topluluk yürütücüleri alanlarında uzman kişileri çağıracaktır. Bu uzman kişilere hem o topluluğun yürütücüsü hem de topluluklara kayıtlı öğrenciler çevrimiçi (online) olarak soru sorma imkânına sahip olabilecektir. Bununla birlikte topluluğa kayıtlı öğrenciler, topluluğun sayfasında oluşturulan tartışma platformu aracılığıyla yapılacak etkinlik öncesi etkileşime girme olanağına sahip olacaktır. Ayrıca topluluk yürütücüleri yine belirli aralarla topluluklarıyla ilgili yüz yüze etkinlikler yapmak için farklı şehirlerde yaşayan Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelecektir. Bütün öğrencilerimizi topluluklarımıza bekliyoruz.”
Öte yandan Prof. Dr. Gündoğan, etkinlikleri kaçıran öğrencilerin, daha sonra sistemden video olarak etkinlikleri izleyebileceklerini de hatırlattı.
 

Kadir Çetin
 

Etiketler: aöf, Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları


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