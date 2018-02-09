AÖF’te ’dört yanlışın bir doğruyu götürmesi’ KDK’ya taşındı

KDK’ya başvuran öğrenciler, YÖK tarafından alınan ve Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversitelere gönderildiği belirtilen kararla uygulanmaya başlanan sınavlarda “dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi” uygulamasının açıköğretim sınavlarının eleme sınavları olmaması sebebiyle öğrencilerin başarı seviyesini düşürdüğünü ve sınavlara hazırlanmada öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti. Başvurucular, dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulamasının kaldırılmasını, bu sistemin ÖSYM’nin yaptığı KPSS gibi sınavlarda eleme veya yarışma sınavlarında uygulanabileceğini, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ders geçmeye yönelik ara sınavlar ile final ve bütünleme sınavlarında uygulanmaması gerektiğini belirterek, uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Başvurular üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, “dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi” uygulamasına ilişkin konunun taraflarının görüşlerini almak amacıyla ilgili kurumların yetkilileriyle toplantılar yaptı. Toplantıya YÖK Başkanlığı, MEB, ÖSYM ile bünyesinde Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesinden yetkililerin yanı sıra konuyla ilgili bilirkişi olarak görevlendirilmiş olan ölçme ve değerlendirme alanında uzman akademisyen katıldı.

Toplantıda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012 yılında 6328 sayılı Yasa’yla tüzel kişilik kazandığını ve 2013 yılında da şikâyet dilekçelerini almaya başladığını belirterek, Kurumun her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde denetlediğini ve hakkaniyet denetimi yapan tek kurum olduğunu dile getirdi. Kuruma gelen açıköğretim sınavlarında dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulamasıyla ilgili gelen yoğun başvurular sonucunda bu konuyla ilgili karar verirken, meseleyi iyi araştırma adına bir araya geldiklerini ifade eden Malkoç, “Burada sizinle yaptığımız toplantıların benzerlerini farklı kurumlarla da yapıyoruz. Bu bir bakıma istişare mahiyetinde bir toplantıdır. Uygulamalarda bu kararlar verilirken idare neye göre hareket etmiş, yani konunun taraflarını dinlemek bizim kararlarımızı zenginleştiriyor” dedi.

Başvuranları temsil eden ilgili üniversitelerin öğrenci temsilcileri ile de toplantı yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencilerin yetkililerin görüşleri ve bilirkişi raporunu göz önüne alarak karar vereceklerini, kararı da başvurucu ve yetkililerle paylaşacaklarını bildirdi.