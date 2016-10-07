Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Sistemi’nde engelli öğrenciler için mümkün en iyi öğrenme koşullarının oluşturulması için günümüz teknolojilerinden de yararlanılarak her geçen gün yeni öğretim materyallerinin hazırlandığını ve var olan materyallerin güncellendiğini kaydetti.

Bu çalışmalar kapsamında merkez büro ve konu hakkında uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından, engelli bireylere yönelik sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla, engelli öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirileceğini ve engelli öğrencilerin başarısız oldukları dersler ile ilgili düzenlemeler yapılacağını anlatan Prof. Dr. Güney, “Buna göre özellikle görme ve işitme engelli öğrencilerin engeli ile doğrudan ilgili olup zorlandığı dersler için önce uyarlama yoluna gidilmesi; uyarlamanın yapılamaması durumunda ise bu derslerin eşdeğer birer ders ile eşleştirilerek engelli öğrenciler için uygulanması, eşleştirme işlemlerine 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde başlanması planlanıyor. Görme ve işitme engel bilgisini raporlandıran ve bu bilgisi sistem dahilinde bulunan öğrenciler, ilan edilecek tarihler arasında engelleri nedeniyle zorlandıkları dersler için öğrenci otomasyonundan başvurularını gerçekleştirebilecekler. Engel bilgisi sistemde henüz bulunmayan veya sistemdekiyle farklı bir engel durumu bulunan öğrencilerin ise bulundukları şehirdeki Açıköğretim Sistemi bürolarına başvurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuya ilişkin duyurunun, atılması gereken adımların ve güncellemelerin “https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” bağlantısının “duyurular” sekmesinin altından takip edilebileceği bildirildi.

Kadir Çetin