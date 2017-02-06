AÖL (Açık Öğretim Lisesi), ilk dönem sınavlarının tamamlanıp sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği gün geldi. AÖL kayıt yenileme başvuru tarihleri 30 Ocak-08 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılabilinecek.

İŞTE AÖL KAYIT YENİLEMEYE DAİR DETAYLAR...

1. Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 30 Ocak-08 Şubat 2017

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler yaptıracak?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler ise dönem sınavına katılamaz.

2. Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri.

Öğrencilik durumu “Aktif veya Donuk” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların, kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilik durumu “Aktif ve Donuk” olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır.

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimiz öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilik durumu “Silik” olanlar ile sınav bedelini muafiyeti olanlar(mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb) Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlatan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı I. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 10 ve üzerinde olan öğrenciler 2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Döneminde mutlaka kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Uygulanan kademeli geçişten dolayı (alan yok ’tan, alan yok 2 geçiş) 2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 11 ve üstünde olan öğrenciler “alan yok” alanında, toplam dönemi 10 ve altında olan öğrenciler ise “alan yok 2”, alanında eğitimlerine

devam edeceklerdir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Döneminde kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler, daha sonraki dönemlerde kayıt yenilemelerini yaptırmaları durumunda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 92 sayılı ve 24/09/2014 tarihli yayınlamış olduğu haftalık ders çizelgesine göre yapılan kademeli geçişten dolayı, daha önceki dönemlerde karşılarına çıkmayan veya başarmış oldukları ortak (zorunlu) dersler tekrar karşılarına çıkarak o derslerden sorumlu

olabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptıracaklar (Batı Avrupa programı

hariç);

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler.

Kayıt Yenileme Sınav Bedel

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır.

2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller.

Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM’lerden yatırılan ücretlerde banka tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.

Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

PARA NASIL YATIRILIR?

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİ KAYIT KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız