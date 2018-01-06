AÖL kayıt yenileme ve AÖL iş takvimi 2018

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden 2018 yılı aöl iş takvimi ve kayıt yenileme ile igili detaylar yayınlandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesini kapsayan kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar sınavlara girme hakkından mahrum kalacaklar. Ayrıca açık liseye devam edecek öğrencilerden mazeretli yeni kayıt yaptıracakların kayıt yenileme işlemleri ile ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme işlemleri de 2018 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmek zorund ve Açık Öğretim Lisesi için, kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme yüklenme işleminin de bu ay sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

İşte Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2018 İş Takvimine göre yapılması gereken işlemler ve tarihleri;

* Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Yeni (İlk Kayıt) Kayıt İşlemleri 8-23 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri de 8-23 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Mazeretli Yeni Kayıt (İlk Kayıt) (Açık Öğretim Lisesi için) / Kayıt Yenileme işlemleri 24-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme

(Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 10-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* Açık Öğretim Lisesi için, Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 31 Ocak 2018 olarak belirlendi.

* 17-18 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerleri 13 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak. .

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Sonuçları 13 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak.



* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt

Yenileme işlemleri 24 Nisan - 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme (Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 27 Nisan - 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi III. Dönem Sınav Giriş Yerleri 3 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.

* Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav

Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.





AÇIKLAMALAR

NOT: (LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ)

Açık Öğretim Liseleri Müdürlükleri yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına

sahiptir.

Açık Öğretim Liseleri Kısaltmaları, Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi

(MAÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL)

İş bu Sınav Takvimi İşlemleri Açık Öğretim Liselerinin tamamını kapsamaktadır.

Sınav İrtibat Merkezi öğrencinin o sınav döneminde sınava girmek istediği yeri ifade etmektedir.

Takvimde belirtilen tarihler dışında sınav yerlerinde değişim (MEB Merkezi Sınav Yönergesinde

belirtilen haller dışında) yapılmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz, bu tarihler arasında kendi

sayfalarından ya da İrtibat Bürolarımız aracılığıyla Sınav İrtibat Merkezlerini güncellemelidir.

Ders Seçim İşlemleri öğrencilerimizin kendi sorumluluğunda olan işlemlerdir. Bu sebeple

öğrencilerimiz belirtilen tarihler arasında mutlaka ders seçme işlemlerini kendi sayfalarından ya da

İrtibat Bürolarımız aracılığıyla yapmalıdır.

Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği

dersler Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek

zorundadır.

Dikkat: Öğrencimizin seçmiş olduğu ders, tek bir ders dahi olsa merkez tarafından ders tamamlaması

yapılmayacaktır.

Dikkat: 2017_2 Döneminde Ortaokul/İlköğretim Diplomasıyla İlk Kayıt/Yeni Kayıt yaptıran

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ders seçim işlemleri otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu

öğrenciler ders seçimi işlemi yapmayacaktır.

Yeni Kayıtlar, Açık Öğretim Lisesi için, 1. ve II. dönemler; Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim

İmam Hatip Liseleri için sadece 1. dönemde alınmaktadır.