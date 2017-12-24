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AÖL sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

9-10 Aralık tarihinde yapılan Açıköğretim Lise sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağını günü merak ediyor. Liseyi açıktan okuyanların katıldığı AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, sınava katılanların merakla beklediği AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Aralık 2017 22:58

9-10 Aralık 2017 tarihinde binlerce öğrencinin katıldığı Açıköğretim Lise sınavları yapıldı. Sınava katılan öğrenciler AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açık liselerin 2017 yılında 1. Dönem sınavları 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günü yapılan sınavın sonuçlarının 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. 

AÖL sınavında puanlama nasıl oluyor?

AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. MEB 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız. 

Etiketler: AÖL sınav sonuçları, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

 

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